Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (18.12.2025) wurde im Zeitraum zwischen 16:40 Uhr bis 17:40 Uhr in der Marschnerstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch unklar, ob bei der Tat etwas entwendet wurde. Der bislang bekannte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell