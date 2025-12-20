Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperliche Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, kam es gegen 21:40 Uhr, in der Ludwigstraße zu einem polizeilichen Einsatz bei dem eine am Boden liegende verletzte, männliche Person gemeldet wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung durch mehrere Beteiligte zu seinem Nachteil. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei war mit mehreren Funkstreifenwagen im Einsatz. Weitere konkretere Hinweise liegen derzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

