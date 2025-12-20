PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigshafen- Friesenheim (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025 kam es gegen 11:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Erzbergerstraße zur Pettenkoferstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach ersten Befragungen im Rahmen der Unfallaufnahme wollte der 38-Jährige Fahrzeugführer eines VW der Erzbergerstraße weiter folgen. Der 18-Jährige Fahrer eines Dacia übersah dies und kollidierte mit dem Fahrzeug. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250 zu melden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger -Führungszentrale -
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 01:50

    POL-PPRP: Körperliche Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter

    Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Freitag, den 19.12.2025, kam es gegen 21:40 Uhr, in der Ludwigstraße zu einem polizeilichen Einsatz bei dem eine am Boden liegende verletzte, männliche Person gemeldet wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung durch mehrere Beteiligte zu seinem Nachteil. Der Geschädigte wurde zur ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:50

    POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag (18.12.2025) wurde im Zeitraum zwischen 12:12 Uhr bis 21:15 Uhr in der Adelheid-Braun-Straße (Nahe Hans-Purrmann-Straße) in ein Einfamilienhaus eingebrochen und Bargeld und Schmuck entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro. Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 13:50

    POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (18.12.2025) wurde im Zeitraum zwischen 16:40 Uhr bis 17:40 Uhr in der Marschnerstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch unklar, ob bei der Tat etwas entwendet wurde. Der bislang bekannte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren