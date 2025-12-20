Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigshafen- Friesenheim (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025 kam es gegen 11:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Erzbergerstraße zur Pettenkoferstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach ersten Befragungen im Rahmen der Unfallaufnahme wollte der 38-Jährige Fahrzeugführer eines VW der Erzbergerstraße weiter folgen. Der 18-Jährige Fahrer eines Dacia übersah dies und kollidierte mit dem Fahrzeug. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250 zu melden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

