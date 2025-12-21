Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pakete aufgefunden

Ludwigshafen, Schanzstraße (ots)

Am Samstagnachmittag (20.12.25, 17 Uhr) informierte ein 64-jähriger Mann aus Ludwigshafen die Polizei über mehrere im Eingangs- und Hofbereich abgestellte Pakete. An den ungeöffneten Paketen waren unterschiedliche Empfängeradressen aufgebracht, die nicht mit der Auffindeadresse übereinstimmten. Weshalb die Pakete vor Ort abgelegt waren, obwohl diese laut Sendungsverfolgung bereits zugestellt wurden, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Pakete wurden sichergestellt; die Empfänger konnten teilweise bereits informiert werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im genannten Zeitraum Feststellungen im Bereich der Schanzstraße 30 machen konnten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621/963-24250 oder per Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

