Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsätze im Bereich Kropsburgstraße/Wachtenburgstraße aufgrund wechselseitiger Körperverletzungen

Ludwigshafen - Mundenheim (ots)

Am Nachmittag des 21. Dezember 2025 kam es im Bereich Kropsburgstraße/Wachtenburgstraße in Ludwigshafen zu zwei Polizeieinsätzen, nachdem lautstarke Streitigkeiten zwischen vier Personen eskalierten. Bei der Auseinandersetzung, die gegen 15:30 Uhr begann, wurden auch Holzlatten eingesetzt. Zwei der beteiligten Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Aufgrund des erhöhten Personenaufkommens zu Beginn der Auseinandersetzung fuhr die Polizei Ludwigshafen mit mehreren Streifenwagen den Einsatzort an.

Nach kurzer Zeit konnte die Lage beruhigt werden. Es wurden Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Hintergründe des Vorfalls zu klären. Weitere Details zum Hergang der Streitigkeiten oder möglichen Motivationen der Beteiligten sind derzeit noch nicht bekannt.

