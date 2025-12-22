Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (21.12.2025), gegen 16:10 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei, dass sich mehrere Jugendliche auf einem abgesperrten Privatgelände in der Wattstraße aufhalten. Bei Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete ein 15-Jähriger mit seinem 13-jährigen Beifahrer auf einem Motorroller von der Örtlichkeit. Der 15-Jährige flüchtete über einen Feldweg, wo er in einer Kurve die Kontrolle über den Roller verlor und stürzte. Beide Jugendlichen wurden leicht verletzt, durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Roller ist.

