PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (21.12.2025), gegen 16:10 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei, dass sich mehrere Jugendliche auf einem abgesperrten Privatgelände in der Wattstraße aufhalten. Bei Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete ein 15-Jähriger mit seinem 13-jährigen Beifahrer auf einem Motorroller von der Örtlichkeit. Der 15-Jährige flüchtete über einen Feldweg, wo er in einer Kurve die Kontrolle über den Roller verlor und stürzte. Beide Jugendlichen wurden leicht verletzt, durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den Roller ist.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren