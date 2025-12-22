Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 19.12.2025 (15 Uhr) und dem 21.12.2025 (8:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage im Kaiserwörthdamm ein und entwendeten etwa 20 Laubbläser der Firma Stihl. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie etwas beobachtet oder können Informationen zum Tathergang geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

