Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter

Löhne (ots)

(hd) Am Donnerstag (18.12.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde. Der 15-Jährige befuhr gegen 14:45 Uhr mit seinem E-Scooter den parallel zur Fahrbahn der Bahnhofstraße verlaufenden Gehweg entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte eine 41-Jährige mit ihrem Nissan X-Trail aus der Kösterstraße auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter. Der 15-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese werden mit mehreren hundert Euro beziffert.

