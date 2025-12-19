POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter
Löhne (ots)
(hd) Am Donnerstag (18.12.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde. Der 15-Jährige befuhr gegen 14:45 Uhr mit seinem E-Scooter den parallel zur Fahrbahn der Bahnhofstraße verlaufenden Gehweg entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte eine 41-Jährige mit ihrem Nissan X-Trail aus der Kösterstraße auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter. Der 15-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese werden mit mehreren hundert Euro beziffert.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell