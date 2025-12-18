PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Polizei nimmt drei Personen vorläufig fest

Herford (ots)

(jd) Beamte der Kreispolizeibehörde Herford bemerkten am Dienstag (16.12.), gegen 13.00 Uhr drei Personen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Waltgeristraße. Der Mercedes, in dem die drei Personen unterwegs waren, stand nach einer Recherche in den polizeilichen Systemen bereits mehrfach in Zusammenhang mit Eigentumsdelikten. Daraufhin wurden die drei Personen durch zivile Kräfte der Kreispolizeibehörde Herford observiert. Die drei beobachteten offenbar ältere Menschen auf dem Parkplatz und bedrängten diese: So versuchte unter anderem eine Frau in die Handtasche einer Seniorin zu greifen, um an Diebesgut zu gelangen. Dies misslang allerdings. Die drei Personen stiegen in den Mercedes und fuhren sodann zu einem weiteren Supermarkt. Die Beamten unterzogen die drei Personen einer Kontrolle. Bei ihnen handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 45 und 49 Jahren sowie einen 24-jährigen Mann, die in Gelsenkirchen und Hamm gemeldet sind. Sie alle sind bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten und stehen in Zusammenhang mit vollendeten Taschendiebstählen, die erst vor wenigen Tagen stattgefunden haben. Aufgrund möglicher Fluchtgefahr wurden alle drei vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt. Sie müssen sich wegen Taschendiebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

