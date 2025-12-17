PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Unbekannte entwenden hochpreisige Werkzeuge

Löhne (ots)

(jd) Der Eigentümer einer Lagerhalle an der Ellerbuscher Straße bemerkte am Dienstag (16.12.), um 12.45 Uhr einen Einbruch. Bisher unbekannte Täter gingen das Tor der Halle offenbar mit einem Werkzeug an, um in das Innere der Halle zu gelangen. Aus der Halle entwendeten sie diverse hochpreisige Werkzeuge, unter anderem eine Spaltaxt, Kettensägen und Heckenscheren. Außerdem entwendeten sie Kupferrohre und Edelstahltöpfe. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Montagmittag und Dienstagmittag. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

