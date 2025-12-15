Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall an Fußgängerüberweg - Mädchen verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Samstag ereignete sich gegen 16.29 Uhr auf der Mindener Straße ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Herforder fuhr mit seinem Opel auf dem Lübberlindenweg in Richtung Mindener Straße und beabsichtigte, seine Fahrt nach links über die Mindener Straße in Fahrtrichtung Lübberstraße fortzusetzen. Als die Ampel für ihn Grünlicht zeigte, bog er nach links in die Mindener Straße ab. Dort ging zeitgleich ein Herforder mit seinen Kindern über die Fußgängerfurt aus Richtung Lübberlindenweg kommend. Der Opel touchierte dann beim Abbiegen ein 3-jähriges Mädchen, das sich auf einem Spielzeugauto befand. Das Kind stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Mittels eines Rettungswagens wurde sie in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

