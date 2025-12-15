PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall an Fußgängerüberweg - Mädchen verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Samstag ereignete sich gegen 16.29 Uhr auf der Mindener Straße ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Herforder fuhr mit seinem Opel auf dem Lübberlindenweg in Richtung Mindener Straße und beabsichtigte, seine Fahrt nach links über die Mindener Straße in Fahrtrichtung Lübberstraße fortzusetzen. Als die Ampel für ihn Grünlicht zeigte, bog er nach links in die Mindener Straße ab. Dort ging zeitgleich ein Herforder mit seinen Kindern über die Fußgängerfurt aus Richtung Lübberlindenweg kommend. Der Opel touchierte dann beim Abbiegen ein 3-jähriges Mädchen, das sich auf einem Spielzeugauto befand. Das Kind stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Mittels eines Rettungswagens wurde sie in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:07

    POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld entwendet

    Bünde (ots) - (jd) Ein Mann aus Bünde stellte gestern (14.12.) einen Einbruch in sein Einfamilienhaus an der Mühlenfeldstraße fest. Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen offenbar die Eingangstür des Hauses gewaltsam mit einem Werkzeug an und durchwühlten dann diverse Schränke und Schubladen. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie Bargeld, inwieweit sie ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:16

    POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Geparkter Pkw beschädigt

    Rödinghausen (ots) - (hd) Am Donnerstag (11.12.2025) stellte eine 65-Jährige ihren Pkw der Marke Hyundai gegen 15:20 Uhr am Fahrbahnrand der Wehmerhorststraße in Kirchlengern ab. Als sie etwa zwei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses in der Zwischenzeit erheblich beschädigt worden war. Der linke Außenspiegel war abgebrochen, Kotflügel, Stoßfänger und Seitenteil ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 09:41

    POL-HF: Unbekannte gehen VW an - Handtasche entwendet

    Kirchlengern (ots) - (jd) Eine Frau aus Kirchlengern stellte ihren VW am Samstag (06.12.), um 17.00 Uhr in ihrem Carport an der Straße Fischerstadt ab. Als die Frau am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, sah sie, dass die der hinteren Tür auf der Fahrerseite eingeschlagen war. Ihre Handtasche, die sich zuvor auf der Rückbank des Autos befunden hatte, war nicht mehr im Auto. In der Tasche befand sich ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren