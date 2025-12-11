Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen VW an - Handtasche entwendet

Kirchlengern (ots)

(jd) Eine Frau aus Kirchlengern stellte ihren VW am Samstag (06.12.), um 17.00 Uhr in ihrem Carport an der Straße Fischerstadt ab. Als die Frau am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, sah sie, dass die der hinteren Tür auf der Fahrerseite eingeschlagen war. Ihre Handtasche, die sich zuvor auf der Rückbank des Autos befunden hatte, war nicht mehr im Auto. In der Tasche befand sich ihre Geldbörse mit einem geringen dreistelligen Betrag Bargeld sowie persönlichen Ausweisdokumenten und Bankkarten. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

