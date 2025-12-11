PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Abbiegen - Pedelec stößt gegen Ford

Bünde (ots)

(jd) Gestern (10.12.) ereignete sich an der Borriersstraße um 6.10 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau aus Melle fuhr mit ihrem Ford auf der Borriesstraße aus Richtung Holser Straße kommend. Unmittelbar vor ihr befand sich eine 48-jährige Bünderin auf einem Pedelec. Die Pedelec-Fahrerin beabsichtigte, auf Höhe der Einmündung Installstraße nach links abzubiegen. Zeitgleich setzte jedoch die 54-Jährige zum Überholvorgang an. Als dann die Pedelec-Fahrerin nach links fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die 48-Jährige auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde die Frau zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 09:40

    POL-HF: BMW überschlägt sich - Eine Person leicht verletzt

    Herford (ots) - (jd) Ein 45-Jähriger fuhr gestern (09.12.), um 9.14 Uhr mit seinem BMW auf der Umgehungsstraße in Richtung Bad Salzuflen. Unmittelbar vor ihm befand sich eine 32-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem VW. Zwischen den Überführungen Viehtriftenweg und Lockhauser Straße musste die 32-Jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der 45-Jährige, der laut Aussagen von Unfallzeugen dauerhaft den ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:38

    POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger schlägt Physiotherapeutin

    Vlotho (ots) - (jd) Während sie sich gestern (09.12.), um 15.30 Uhr in einer Behandlung befand, hörte eine Physiotherapeutin aus Vlotho Geräusche aus dem Empfangsraum ihrer Praxis in Uffeln. Sie traf dort auf einen Mann, der Schubladen in der Praxis durchsuchte. Beim Erblicken der Frau sowie drei hinzukommenden Zeuginnen, erklärte der Mann, dass er einen Termin ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:35

    POL-HF: Verkehrsunfall - Sieben Personen leicht verletzt

    Herford (ots) - (jd) Am Montag (08.12.) fuhr ein 46-jähriger Herforder mit seinem Skoda auf der Bielefelder Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung zum Dorotheenweg musste der Herforder sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Einer unmittelbar hinter ihm fahrenden 18-jährigen Löhnerin gelang es nicht, ihren Mercedes rechtzeitig abzubremsen und sie fuhr auf den Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren