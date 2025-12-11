POL-HF: Unfall beim Abbiegen - Pedelec stößt gegen Ford
Bünde (ots)
(jd) Gestern (10.12.) ereignete sich an der Borriersstraße um 6.10 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau aus Melle fuhr mit ihrem Ford auf der Borriesstraße aus Richtung Holser Straße kommend. Unmittelbar vor ihr befand sich eine 48-jährige Bünderin auf einem Pedelec. Die Pedelec-Fahrerin beabsichtigte, auf Höhe der Einmündung Installstraße nach links abzubiegen. Zeitgleich setzte jedoch die 54-Jährige zum Überholvorgang an. Als dann die Pedelec-Fahrerin nach links fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die 48-Jährige auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde die Frau zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell