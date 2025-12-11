Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Abbiegen - Pedelec stößt gegen Ford

Bünde (ots)

(jd) Gestern (10.12.) ereignete sich an der Borriersstraße um 6.10 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau aus Melle fuhr mit ihrem Ford auf der Borriesstraße aus Richtung Holser Straße kommend. Unmittelbar vor ihr befand sich eine 48-jährige Bünderin auf einem Pedelec. Die Pedelec-Fahrerin beabsichtigte, auf Höhe der Einmündung Installstraße nach links abzubiegen. Zeitgleich setzte jedoch die 54-Jährige zum Überholvorgang an. Als dann die Pedelec-Fahrerin nach links fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die 48-Jährige auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde die Frau zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

