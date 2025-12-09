PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Verkehrsunfall - Sieben Personen leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Montag (08.12.) fuhr ein 46-jähriger Herforder mit seinem Skoda auf der Bielefelder Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung zum Dorotheenweg musste der Herforder sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Einer unmittelbar hinter ihm fahrenden 18-jährigen Löhnerin gelang es nicht, ihren Mercedes rechtzeitig abzubremsen und sie fuhr auf den Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda in einen davor befindlichen Nissan geschoben, den eine 36-jährige Herforderin fuhr. Die 37-jährige Beifahrerin des Herforders sowie drei Kinder, die sich ebenfalls in dem Skoda befanden, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 37-jährige Herforderin, ihre 62-jährige Beifahrerin sowie der 46-jährige Herforder wurden ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

