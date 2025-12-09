PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Unbekannte entwenden Werkzeuge und Kupfer

Rödinghausen (ots)

(jd) Der Inhaber einer Firma am Darnauer Weg stellte am Sonntag (07.12.) einen Einbruch fest: Bisher unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle und zerstörten dafür unter anderem ein Schloss. Aus dem Inneren der Lagerhalle entwendeten sie diverse Werkzeuge, darunter Kernbohrmaschinen und Schweißgeräte, im Wert von rund 16.000 Euro. Außerdem verschafften sie sich Zutritt zu einer separat gesicherten Gitterbox, aus der sie zwei Paletten Kupferkabel und diverse Kupferschienen entwendeten. Diese haben einen Wert von rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im Bereich des Darnauer Wegs zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

