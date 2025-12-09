PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Die Anwohner eines Einfamilienhauses an der Gaußstraßen kehrten am Montag (08.12.), um 18.05 Uhr zu ihrem Haus zurück und bemerkten, dass dieses von bisher unbekannten Tätern nach Diebesgut durchsucht worden war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die bisher Unbekannten durch eine angrenzende Garage in das Haus gelangten, wo sie gewaltsam eine Zwischentür öffneten. In dem Einfamilienhaus durchsuchten sie in diversen Räumlichkeiten sämtliche Schränke und Schubladen. Nach einer ersten Durchsicht durch die Eigentümer wurden Schmuck und Uhren entwendet, die insgesamt einen Wert im fünfstelligen Bereich haben. Der Tatzeitpunkt kann auf den Zeitraum zwischen 14.45 und 18.05 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

