PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger schlägt Physiotherapeutin

Vlotho (ots)

(jd) Während sie sich gestern (09.12.), um 15.30 Uhr in einer Behandlung befand, hörte eine Physiotherapeutin aus Vlotho Geräusche aus dem Empfangsraum ihrer Praxis in Uffeln. Sie traf dort auf einen Mann, der Schubladen in der Praxis durchsuchte. Beim Erblicken der Frau sowie drei hinzukommenden Zeuginnen, erklärte der Mann, dass er einen Termin vereinbaren wolle und händigte zunächst einen Ausweis aus. Dann versuchte der bis dahin Unbekannte jedoch plötzlich, die Praxis zu verlassen. Daran hinderte ihn die 52-jährige Praxisinhaberin, die daraufhin von dem Mann geschlagen und leicht verletzt wurde, ehe ihm die Flucht gelang. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten eine Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen, bei dem es sich nach ersten Ermittlungen um einen 64-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelt, ein. Diese verlief jedoch negativ. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls übernommen. Ob er Diebesgut aus dem Empfangsbereich der Praxis an sich nehmen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Latzhose, einen hellgrauen Fahrradhelm und war mit einem türkis/grünen Fahrrad unterwegs. Weitere Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 09:35

    POL-HF: Verkehrsunfall - Sieben Personen leicht verletzt

    Herford (ots) - (jd) Am Montag (08.12.) fuhr ein 46-jähriger Herforder mit seinem Skoda auf der Bielefelder Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung zum Dorotheenweg musste der Herforder sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Einer unmittelbar hinter ihm fahrenden 18-jährigen Löhnerin gelang es nicht, ihren Mercedes rechtzeitig abzubremsen und sie fuhr auf den Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:34

    POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

    Bünde (ots) - (jd) Die Anwohner eines Einfamilienhauses an der Gaußstraßen kehrten am Montag (08.12.), um 18.05 Uhr zu ihrem Haus zurück und bemerkten, dass dieses von bisher unbekannten Tätern nach Diebesgut durchsucht worden war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die bisher Unbekannten durch eine angrenzende Garage in das Haus gelangten, wo ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:32

    POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Unbekannte entwenden Werkzeuge und Kupfer

    Rödinghausen (ots) - (jd) Der Inhaber einer Firma am Darnauer Weg stellte am Sonntag (07.12.) einen Einbruch fest: Bisher unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle und zerstörten dafür unter anderem ein Schloss. Aus dem Inneren der Lagerhalle entwendeten sie diverse Werkzeuge, darunter Kernbohrmaschinen und Schweißgeräte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren