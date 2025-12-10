Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger schlägt Physiotherapeutin

Vlotho (ots)

(jd) Während sie sich gestern (09.12.), um 15.30 Uhr in einer Behandlung befand, hörte eine Physiotherapeutin aus Vlotho Geräusche aus dem Empfangsraum ihrer Praxis in Uffeln. Sie traf dort auf einen Mann, der Schubladen in der Praxis durchsuchte. Beim Erblicken der Frau sowie drei hinzukommenden Zeuginnen, erklärte der Mann, dass er einen Termin vereinbaren wolle und händigte zunächst einen Ausweis aus. Dann versuchte der bis dahin Unbekannte jedoch plötzlich, die Praxis zu verlassen. Daran hinderte ihn die 52-jährige Praxisinhaberin, die daraufhin von dem Mann geschlagen und leicht verletzt wurde, ehe ihm die Flucht gelang. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten eine Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen, bei dem es sich nach ersten Ermittlungen um einen 64-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelt, ein. Diese verlief jedoch negativ. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls übernommen. Ob er Diebesgut aus dem Empfangsbereich der Praxis an sich nehmen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Latzhose, einen hellgrauen Fahrradhelm und war mit einem türkis/grünen Fahrrad unterwegs. Weitere Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

