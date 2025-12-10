PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: BMW überschlägt sich - Eine Person leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein 45-Jähriger fuhr gestern (09.12.), um 9.14 Uhr mit seinem BMW auf der Umgehungsstraße in Richtung Bad Salzuflen. Unmittelbar vor ihm befand sich eine 32-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem VW. Zwischen den Überführungen Viehtriftenweg und Lockhauser Straße musste die 32-Jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der 45-Jährige, der laut Aussagen von Unfallzeugen dauerhaft den Sicherheitsabstand zum VW unterschritten hat, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto. Daraufhin überschlug sich der BMW und kam auf dem Dach liegend im Graben zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens vor Ort behandelt. Sein 22-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 09:38

    POL-HF: Räuberischer Diebstahl - Tatverdächtiger schlägt Physiotherapeutin

    Vlotho (ots) - (jd) Während sie sich gestern (09.12.), um 15.30 Uhr in einer Behandlung befand, hörte eine Physiotherapeutin aus Vlotho Geräusche aus dem Empfangsraum ihrer Praxis in Uffeln. Sie traf dort auf einen Mann, der Schubladen in der Praxis durchsuchte. Beim Erblicken der Frau sowie drei hinzukommenden Zeuginnen, erklärte der Mann, dass er einen Termin ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:35

    POL-HF: Verkehrsunfall - Sieben Personen leicht verletzt

    Herford (ots) - (jd) Am Montag (08.12.) fuhr ein 46-jähriger Herforder mit seinem Skoda auf der Bielefelder Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung zum Dorotheenweg musste der Herforder sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Einer unmittelbar hinter ihm fahrenden 18-jährigen Löhnerin gelang es nicht, ihren Mercedes rechtzeitig abzubremsen und sie fuhr auf den Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:34

    POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

    Bünde (ots) - (jd) Die Anwohner eines Einfamilienhauses an der Gaußstraßen kehrten am Montag (08.12.), um 18.05 Uhr zu ihrem Haus zurück und bemerkten, dass dieses von bisher unbekannten Tätern nach Diebesgut durchsucht worden war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass die bisher Unbekannten durch eine angrenzende Garage in das Haus gelangten, wo ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren