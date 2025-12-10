Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: BMW überschlägt sich - Eine Person leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein 45-Jähriger fuhr gestern (09.12.), um 9.14 Uhr mit seinem BMW auf der Umgehungsstraße in Richtung Bad Salzuflen. Unmittelbar vor ihm befand sich eine 32-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem VW. Zwischen den Überführungen Viehtriftenweg und Lockhauser Straße musste die 32-Jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der 45-Jährige, der laut Aussagen von Unfallzeugen dauerhaft den Sicherheitsabstand zum VW unterschritten hat, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto. Daraufhin überschlug sich der BMW und kam auf dem Dach liegend im Graben zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens vor Ort behandelt. Sein 22-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

