Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Streit vor einer Bar in Celle

Celle (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (07.12.2025) ist es in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 04:50 Uhr vor einer Bar in der Straße "Torplatz" ein zirka 18 Jahre alter Mann aus einer Gruppe junger Männer und Frauen mit einer 62 Jahre alten Frau in Streit. Die jungen Leute hatten sich zuvor schon in der Bar anderen Gästen gegenüber nicht benommen. Die genauen Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar. Während der verbalen Auseinandersetzung schlug ein Mann aus der Personengruppe zunächst die 62-jährige ins Gesicht. Ein 32 Jahre alter Mann eilte der Dame zu Hilfe und wurde von dem jungen Mann ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Alle Beteiligten waren zuvor Gäste in der Bar gewesen. Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe in Richtung Innenstadt.

Der Täter kann nur sehr vage beschrieben werden:

- 170 cm groß

- Normale Statur

- Kurze Haare

- Dunkle Jacke

Die 62-jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert, der 32-jährige benötigte keine ärztliche Versorgung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

