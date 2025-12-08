PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Streit vor einer Bar in Celle

Celle (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (07.12.2025) ist es in Celle zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 04:50 Uhr vor einer Bar in der Straße "Torplatz" ein zirka 18 Jahre alter Mann aus einer Gruppe junger Männer und Frauen mit einer 62 Jahre alten Frau in Streit. Die jungen Leute hatten sich zuvor schon in der Bar anderen Gästen gegenüber nicht benommen. Die genauen Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar. Während der verbalen Auseinandersetzung schlug ein Mann aus der Personengruppe zunächst die 62-jährige ins Gesicht. Ein 32 Jahre alter Mann eilte der Dame zu Hilfe und wurde von dem jungen Mann ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Alle Beteiligten waren zuvor Gäste in der Bar gewesen. Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe in Richtung Innenstadt.

Der Täter kann nur sehr vage beschrieben werden:

   -	170 cm groß
   -	Normale Statur
   -	Kurze Haare
   -	Dunkle Jacke

Die 62-jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert, der 32-jährige benötigte keine ärztliche Versorgung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:08

    POL-CE: Vermeintlicher PKW-Aufbruch in der Wittinger Straße

    Celle (ots) - Aufmerksamen Passanten sind am Sonntagmittag gegen 11:50 Uhr zwei Männer aufgefallen, die sich an einem Golf in der Wittinger Straße zu schaffen gemacht haben. Die Passanten riefen die Polizei, die die beiden Männer an dem Golf antrafen, wie diese gerade mit Werkzeug versuchten, in das Auto zu gelangen. Bei der Überprüfung durch die Beamten stellen ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 12:00

    POL-CE: Pressemitteilung der Polizei Celle vom 05.12.2025 - 07.12.2025

    Celle (ots) - Mit Bagger Fichten gefällt und Loch gegraben Lachtehausen - Im Zeitraum von Donnerstag, 20:30 Uhr bis Freitag, 16:30 Uhr wurde auf der Baustelle der neuen Ostumgehung zwischen Altencelle und Lachtehausen ein Bagger unbefugt geöffnet und in Gebrauch genommen. Der oder die Täter fuhren mit dem Kettenbagger in den Wald unweit der neuen Trasse der ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 14:03

    POL-CE: Unbekannter spricht Kind an - Polizei ermittelt Hintergründe

    Celle (ots) - Am Donnerstagnachmittag (04.12.2025)kam es im Bereich der Ampelkreuzung Alter Bremer Weg / Neumarkt in Celle zu einem kurzen, derzeit noch nicht eindeutig einzuordnenden Vorfall zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem 11-jährigen Jungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete der Junge gegen 15:45 Uhr mit seinem Fahrrad an der Ampel, als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren