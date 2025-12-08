PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermeintlicher PKW-Aufbruch in der Wittinger Straße

Celle (ots)

Aufmerksamen Passanten sind am Sonntagmittag gegen 11:50 Uhr zwei Männer aufgefallen, die sich an einem Golf in der Wittinger Straße zu schaffen gemacht haben. Die Passanten riefen die Polizei, die die beiden Männer an dem Golf antrafen, wie diese gerade mit Werkzeug versuchten, in das Auto zu gelangen. Bei der Überprüfung durch die Beamten stellen sich aber heraus, dass sich die beiden Männer aus ihrem eigenen Auto ausgesperrt hatten und nun versuchten, wieder hinein zu kommen. Auch wenn in diesem Fall keine Straftat vorlag, gilt der ausdrückliche Dank den aufmerksamen Passanten. In diesen Zusammenhang bittet die Polizei darum, grundsätzlich bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

