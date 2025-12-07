Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemitteilung der Polizei Celle vom 05.12.2025 - 07.12.2025

Celle (ots)

Mit Bagger Fichten gefällt und Loch gegraben

Lachtehausen - Im Zeitraum von Donnerstag, 20:30 Uhr bis Freitag, 16:30 Uhr wurde auf der Baustelle der neuen Ostumgehung zwischen Altencelle und Lachtehausen ein Bagger unbefugt geöffnet und in Gebrauch genommen. Der oder die Täter fuhren mit dem Kettenbagger in den Wald unweit der neuen Trasse der Umgehung, fällten dort sechs Fichten und hoben ein etwa 3 Meter breites und 4 Meter tiefes Loch auf einem Waldweg aus. Danach wurde der Bagger unbeschädigt an Ort und Stelle belassen und ordnungsgemäß verschlossen. Das Loch wurde unverzüglich wieder verschlossen. Glücklicherweise wurde dieses offensichtlich von Passanten und Tieren erkannt, so dass niemand zu Schaden kam. Zeugen die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter 05141-2770 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Celle - Am Freitag, gegen 14:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Georg-Wilhelm-Straße / Harburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 70jährige Fahrer eines PKW Mercedes aus Winsen befuhr die Georg-Wilhelm-Straße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Petersburgstraße überqueren. Hierbei übersah er offensichtlich, dass die Ampel Rotlicht für ihn zeigte und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Linksabbieger, welcher bei Grün in die Kreuzung einfuhr. Der 29jährige Celler in seinem PKW Mercedes blieb unverletzt. Der 70jähriger Verursacher wurde leicht verletzt ins AKH Celle eingeliefert. Der Sachschaden wird auf mind. 15000 Euro geschätzt.

Ohne Führerschein und ohne Kennzeichen unterwegs

Celle/ Westercelle - In der Nacht von Freitag auf Samstag befährt ein Streifenwagen das Industriegebiet in Westercelle, als ihnen ein Pkw auffällt, welcher ohne Kennzeichen unterwegs ist. Dieser wird durch die Beamten umgehend kontrolliert. Die Insassen haben das Auto aus der wenige hundert Meter entfernten Werkstatt geholt, um damit eine kleine Spritztour zu machen, welche nun abrupt endete. Der Fahrzeugführer war zwar nicht beeinflusst, jedoch ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nun wird gegen ihn in dieser Sache wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

Störung von Rettungsmaßnahmen auf dem Weihnachtsmarkt

Celle/ Altstadt - Am Freitagabend soll eine Frau aufgrund ihres Alkoholisierungszustandes durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Ihr ebenfalls stark alkoholisierter Ehepartner scheint damit nicht einverstanden zu sein und stört immer wieder die Rettungssanitäter bei ihrer Arbeit, sodass die Polizei hinzugezogen werden muss. Nach dem Erscheinen der Polizei entspannt sich Lage, jedoch ist eine weitere Behandlung der Frau nicht mehr nötig. Stattdessen muss der Bruder der Frau, welcher auch vor Ort und stark alkoholisiert gewesen ist, dem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden. Die Frau und ihr Ehemann werden von dem Weihnachtsmarkt verwiesen. Zu Straftaten ist es nicht gekommen.

Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Celle / Blumlage - Am frühen Samstagnachmittag kam es in der Blumlage zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Blumlage in Richtung stadtauswärts, als in Höhe der Blumläger Schule unvermittelt ein augenscheinlich alkoholisierter Radfahrer die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, der 64-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt dem AKH zugeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Pedelec aus Keller entwendet

Celle / Blumlage - Am Samstagmorgen fiel einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Sankt-Georg-Garten auf, dass sein Kellerverschlag aufgebrochen worden war. Aus dem Keller wurde sein Pedelec entwendet, der Tatzeitraum lag in der letzten Woche. Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141-2770 entgegen.

Streit endet mit Körperverletzung: Passant stoppt Ex-Partner, Polizei erteilt Platzverweis

Celle / Altstadt - Am späten Samstagabend kam es in der Nähe des Schlossgrabens zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einer 19-jährigen Frau und ihrem ehemaligen Partner, einem 33 Jahre alten Mann. Nach einem zufälligen Treffen eskalierte ein lautstarker Streit. Der erheblich alkoholisierte Beschuldigte griff die Frau tätlich an, schlug und trat sie und versuchte offenbar, sie über den dortigen angrenzenden Zaun zu stoßen. Durch das beherzte Eingreifen eines Passanten konnte der Täter bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten werden. Nach Abklärung der Sachlage erhielt der Beschuldigte einen Platzverweis. Die 19-Jährige wurde aufgrund leichter Verletzungen anschließend im Krankenhaus untersucht.

Erneut Geldbörsen geklaut

Hambühren / Winsen - Zu zwei Geldbörsendiebstählen kam es am Freitag, 05.12.2025 in Hambühren und Winsen. Einem 63jährigen Mann wurde um ca. 12 Uhr bei Aldi in Hambühren die Brieftasche entwendet. Anschließend hoben die Täter an einem Geldautomat 100 Euro ab. Die Tat bemerkte er erst, als er an der Kasse bezahlen wollte. Die zweite Tat ereignete sich am selben Tag zwischen 12 und 13 Uhr beim Aldi in Winsen. Hier wurde einer 74 Jahre alten Kundin die Geldbörse aus einem Rucksack entwendet, der sich im Einkaufswagen befand.

Nach Einbruch Feuer gelegt

Hermannsburg - Am 05.12.2025, gegen 23:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Schuppenbrand nach Hermannburg, OT Oldendorf gerufen. Dort brannte auf einem Grundstück ein Holzschuppen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden. Weitere Gebäude, Menschen oder Tiere waren nicht in Gefahr. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde festgestellt, dass die Tür zum Schuppen gewaltsam geöffnet worden war. Ob dies im Zusammenhang mit dem Brand steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Alkoholisiert zum Einkaufen

Bergen - Durch aufmerksame Zeugen bekam die Polizei Bergen am Samstag, um 14:10 Uhr den Hinweis auf einen betrunkenen Kunden am Kaufland in Bergen, der kurz davor sei, mit dem Auto wegzufahren. Der sofort eingesetzten Streife kam das Auto bereits auf der Celler Straße entgegen. In Höhe der Nordoel-Tankstelle konnte der Pkw angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde schergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

