POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld entwendet
Bünde (ots)
(jd) Ein Mann aus Bünde stellte gestern (14.12.) einen Einbruch in sein Einfamilienhaus an der Mühlenfeldstraße fest. Bisher unbekannte Tatverdächtige gingen offenbar die Eingangstür des Hauses gewaltsam mit einem Werkzeug an und durchwühlten dann diverse Schränke und Schubladen. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie Bargeld, inwieweit sie weiteres Diebesgut an sich nahmen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Herford bittet mögliche Zeugen, die zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 16.30 Uhr im Bereich der Mühlenfeldstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.
