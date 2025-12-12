Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Geparkter Pkw beschädigt

Rödinghausen (ots)

(hd) Am Donnerstag (11.12.2025) stellte eine 65-Jährige ihren Pkw der Marke Hyundai gegen 15:20 Uhr am Fahrbahnrand der Wehmerhorststraße in Kirchlengern ab. Als sie etwa zwei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses in der Zwischenzeit erheblich beschädigt worden war. Der linke Außenspiegel war abgebrochen, Kotflügel, Stoßfänger und Seitenteil wiesen Kratzer auf. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug den geparkten Pkw in der Vorbeifahrt gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 3500,- Euro beziffert. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

