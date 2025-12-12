PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Geparkter Pkw beschädigt

Rödinghausen (ots)

(hd) Am Donnerstag (11.12.2025) stellte eine 65-Jährige ihren Pkw der Marke Hyundai gegen 15:20 Uhr am Fahrbahnrand der Wehmerhorststraße in Kirchlengern ab. Als sie etwa zwei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses in der Zwischenzeit erheblich beschädigt worden war. Der linke Außenspiegel war abgebrochen, Kotflügel, Stoßfänger und Seitenteil wiesen Kratzer auf. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug den geparkten Pkw in der Vorbeifahrt gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 3500,- Euro beziffert. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 09:41

    POL-HF: Unbekannte gehen VW an - Handtasche entwendet

    Kirchlengern (ots) - (jd) Eine Frau aus Kirchlengern stellte ihren VW am Samstag (06.12.), um 17.00 Uhr in ihrem Carport an der Straße Fischerstadt ab. Als die Frau am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, sah sie, dass die der hinteren Tür auf der Fahrerseite eingeschlagen war. Ihre Handtasche, die sich zuvor auf der Rückbank des Autos befunden hatte, war nicht mehr im Auto. In der Tasche befand sich ihre ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 09:40

    POL-HF: Unfall beim Abbiegen - Pedelec stößt gegen Ford

    Bünde (ots) - (jd) Gestern (10.12.) ereignete sich an der Borriersstraße um 6.10 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau aus Melle fuhr mit ihrem Ford auf der Borriesstraße aus Richtung Holser Straße kommend. Unmittelbar vor ihr befand sich eine 48-jährige Bünderin auf einem Pedelec. Die Pedelec-Fahrerin beabsichtigte, auf Höhe der Einmündung Installstraße nach links abzubiegen. Zeitgleich setzte jedoch die ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:40

    POL-HF: BMW überschlägt sich - Eine Person leicht verletzt

    Herford (ots) - (jd) Ein 45-Jähriger fuhr gestern (09.12.), um 9.14 Uhr mit seinem BMW auf der Umgehungsstraße in Richtung Bad Salzuflen. Unmittelbar vor ihm befand sich eine 32-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem VW. Zwischen den Überführungen Viehtriftenweg und Lockhauser Straße musste die 32-Jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der 45-Jährige, der laut Aussagen von Unfallzeugen dauerhaft den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren