Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kiosk - Unbekannte entwenden Tabakwaren

Löhne (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Donnerstagmorgen (11.12.), dass die Tür eines Kiosks an der Königstraße beschädigt war und so jedermann freien Zutritt zu dem Geschäft hat. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass Unbekannte die Tür mit einem Werkzeug gewaltsam geöffnet haben und sich so Zutritt verschafft haben. Aus dem Verkaufsraum des Kiosks nahmen sie verschiedene Tabakwaren an sich, die insgesamt einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich haben. Der Eigentümer befand sich letztmalig am Vorabend, gegen 23.00 Uhr in seinem Geschäft. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder in der Nacht zu Donnerstag etwas Auffälliges beobachtet haben, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

