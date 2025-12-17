PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Vorsicht im Gedränge

Kreis Herford (ots)

(jd) Aus aktuellem Anlass warnt die Kreispolizeibehörde Herford vor Taschendiebstahl. Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge in Geschäften oder bei Veranstaltungen - etwa auf Weihnachtsmärkten - zunutze. Vielfach gehen die Taschendiebe in Teams von mehreren Tätern vor. Oft sind es ältere Menschen, die Opfer der Taschendiebe werden. Aus diesem Grund rät die Kreispolizeibehörde Herford, Geldbörsen, Bargeld oder sonstige Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen und möglichst dicht am Körper zu tragen. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter dem Arm getragen werden. Beim Einkaufen sollten Geldbörsen nicht im Einkaufswagen oder einem Rollator gelagert werden - auch nicht, wenn man sie nur kurz außer Augen lässt.

