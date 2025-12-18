Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 5-Jähriger von Bus angefahren - Unfall geht glimpflich aus

Herford (ots)

(hd) Am 17.12.2025 ereignete sich in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein 5-Jähriger verletzt wurde. Der Junge befand sich gegen 07:35 Uhr mit seiner Mutter auf dem Weg zum Kindergarten. Beide gingen auf dem parallel zur Straße An der None verlaufenden Gehweg. Die Mutter hielt das Kind dabei an der Hand fest. Der Junge riss sich plötzlich los und lief auf die Straße. Ein herannahender Linienbus erfasste das Kind trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung. Glücklicherweise erlitt der 5-Jährige nur leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden.

