PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 5-Jähriger von Bus angefahren - Unfall geht glimpflich aus

Herford (ots)

(hd) Am 17.12.2025 ereignete sich in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein 5-Jähriger verletzt wurde. Der Junge befand sich gegen 07:35 Uhr mit seiner Mutter auf dem Weg zum Kindergarten. Beide gingen auf dem parallel zur Straße An der None verlaufenden Gehweg. Die Mutter hielt das Kind dabei an der Hand fest. Der Junge riss sich plötzlich los und lief auf die Straße. Ein herannahender Linienbus erfasste das Kind trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung. Glücklicherweise erlitt der 5-Jährige nur leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 07:48

    POL-HF: Taschendiebstahl - Polizei nimmt drei Personen vorläufig fest

    Herford (ots) - (jd) Beamte der Kreispolizeibehörde Herford bemerkten am Dienstag (16.12.), gegen 13.00 Uhr drei Personen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Waltgeristraße. Der Mercedes, in dem die drei Personen unterwegs waren, stand nach einer Recherche in den polizeilichen Systemen bereits mehrfach in Zusammenhang mit Eigentumsdelikten. Daraufhin ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:13

    POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Unbekannte entwenden hochpreisige Werkzeuge

    Löhne (ots) - (jd) Der Eigentümer einer Lagerhalle an der Ellerbuscher Straße bemerkte am Dienstag (16.12.), um 12.45 Uhr einen Einbruch. Bisher unbekannte Täter gingen das Tor der Halle offenbar mit einem Werkzeug an, um in das Innere der Halle zu gelangen. Aus der Halle entwendeten sie diverse hochpreisige Werkzeuge, unter anderem eine Spaltaxt, Kettensägen und ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:12

    POL-HF: Taschendiebstahl - Vorsicht im Gedränge

    Kreis Herford (ots) - (jd) Aus aktuellem Anlass warnt die Kreispolizeibehörde Herford vor Taschendiebstahl. Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge in Geschäften oder bei Veranstaltungen - etwa auf Weihnachtsmärkten - zunutze. Vielfach gehen die Taschendiebe in Teams von mehreren Tätern vor. Oft sind es ältere Menschen, die Opfer der Taschendiebe werden. Aus diesem Grund rät die Kreispolizeibehörde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren