Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kfz - Unbekannte schlagen mit Hammer auf Pkw ein

Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Mittwoch (17.12.2025) auf Donnerstag (18.12.2025) wurde ein an der Straße Im Großen Vorwerk in Herford geparkter Suzuki Vitara erheblich beschädigt. Offenbar schlugen bislang unbekannte Täter mit einem Hammer auf das Fahrzeug ein. Mehrere Scheiben wurden zerstört und die Motorhaube deformiert. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 bei der Polizei zu melden.

