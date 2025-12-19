PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kfz - Unbekannte schlagen mit Hammer auf Pkw ein

Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Mittwoch (17.12.2025) auf Donnerstag (18.12.2025) wurde ein an der Straße Im Großen Vorwerk in Herford geparkter Suzuki Vitara erheblich beschädigt. Offenbar schlugen bislang unbekannte Täter mit einem Hammer auf das Fahrzeug ein. Mehrere Scheiben wurden zerstört und die Motorhaube deformiert. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dieser Straftat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 07:49

    POL-HF: 5-Jähriger von Bus angefahren - Unfall geht glimpflich aus

    Herford (ots) - (hd) Am 17.12.2025 ereignete sich in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein 5-Jähriger verletzt wurde. Der Junge befand sich gegen 07:35 Uhr mit seiner Mutter auf dem Weg zum Kindergarten. Beide gingen auf dem parallel zur Straße An der None verlaufenden Gehweg. Die Mutter hielt das Kind dabei an der Hand fest. Der Junge riss sich plötzlich los und ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 07:48

    POL-HF: Taschendiebstahl - Polizei nimmt drei Personen vorläufig fest

    Herford (ots) - (jd) Beamte der Kreispolizeibehörde Herford bemerkten am Dienstag (16.12.), gegen 13.00 Uhr drei Personen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Waltgeristraße. Der Mercedes, in dem die drei Personen unterwegs waren, stand nach einer Recherche in den polizeilichen Systemen bereits mehrfach in Zusammenhang mit Eigentumsdelikten. Daraufhin ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:13

    POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Unbekannte entwenden hochpreisige Werkzeuge

    Löhne (ots) - (jd) Der Eigentümer einer Lagerhalle an der Ellerbuscher Straße bemerkte am Dienstag (16.12.), um 12.45 Uhr einen Einbruch. Bisher unbekannte Täter gingen das Tor der Halle offenbar mit einem Werkzeug an, um in das Innere der Halle zu gelangen. Aus der Halle entwendeten sie diverse hochpreisige Werkzeuge, unter anderem eine Spaltaxt, Kettensägen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren