POL-PPRP: Autofahrer kollidiert mit Streifenwagen
Ludwigshafen (ots)
Am Sonntag (21.12.2025), gegen 22:10 Uhr, war ein 37-jähriger Autofahrer auf der Pettenkoferstraße in Richtung Industriestraße unterwegs. An der Krezung zur Erzbergerstraße missachtete er die Vorfahrt eines auf der Erzbergerstraße in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße fahrenden Streifenwagens (keine Einsatzfahrt). Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Polizeikräfte wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Es enstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.
