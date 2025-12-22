Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer kollidiert mit Streifenwagen

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (21.12.2025), gegen 22:10 Uhr, war ein 37-jähriger Autofahrer auf der Pettenkoferstraße in Richtung Industriestraße unterwegs. An der Krezung zur Erzbergerstraße missachtete er die Vorfahrt eines auf der Erzbergerstraße in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße fahrenden Streifenwagens (keine Einsatzfahrt). Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Polizeikräfte wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Es enstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell