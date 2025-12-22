PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind angesprochen - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am vergangenen Mittwoch (17.12.2025), gegen 13:15 Uhr, befand sich eine 10-Jährige auf dem Heimweg von der Schule in Frankenthal, als sie in der Mörscher Straße durch einen unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Mann rief dem Mädchen zunächst zu, dass sie stehen bleiben soll. Als die 10-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, sei ihr der Mann bis zu einem Drogerie-Geschäft in der Wormser Straße nach gegangen, wo er sie an der Schulter anfasste. Als das Mädchen sich losriss, sei der Mann in unbekannte Richtung davongegangen.

Der Mann wurde als circa 1,80 Meter groß, circa 40 bis 50 Jahre alt, mit dunkler Haut, dunklem Haar und grauem Bart beschrieben.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn. Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

   - Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.
   - Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in 
     Ihrer Nachbarschaft vor.
   - Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen
     zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über 
     soziale Netzwerke.
   - Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten 
     Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei
     unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117696.
   - Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 
     erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.
   - Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.
   - Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die 
     Freizeit festlegen.
   - Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen
     Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum 
     Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach.

Auf der Internetseite der Zentralen Prävention https://www.polizei.rlp.de/fileadmin/polizei.rlp.de/PP_Rheinpfalz/Medien/Dienststellen/PP_RP_Verdaechtige_Ansprache_Kinder.pdf und der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

