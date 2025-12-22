POL-PPRP: POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 79-jähriger Frau Eintrag vom 22.12.2025, 19:16 Uhr ---Beendigung der Fahndungsmaßnahmen---
Frankenthal (ots)
Die seit Montag, 22.12.2025, 11:00 Uhr in Frankenthal vermisste 79-jährige Frau Christiane Elisabeth F. konnte gegen 19:46 Uhr, an ihrer Wohnanschrift wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
