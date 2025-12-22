PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 79-jähriger Frau Eintrag vom 22.12.2025, 19:16 Uhr ---Beendigung der Fahndungsmaßnahmen---

Frankenthal (ots)

Die seit Montag, 22.12.2025, 11:00 Uhr in Frankenthal vermisste 79-jährige Frau Christiane Elisabeth F. konnte gegen 19:46 Uhr, an ihrer Wohnanschrift wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

