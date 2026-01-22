PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (21.01.2026, ca. 8 Uhr - 10:30 Uhr) streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren einen in der Jakob-Binder-Straße/Ecke Carl Wuster Platz am Straßenrand geparkten Nissan Micra. An dem Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Da der Unfallverursacher davonfuhr ohne sich bei dem Eigentümer oder der Polizei zu melden, sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

