PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtiger nach Betäubungsmittelfund in Untersuchungshaft

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

In der Nacht zum Mittwoch (21.01.2026), gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte im Nordring in Frankenthal einen 52-Jährigen mit einem E-Scooter. Aus der der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handelt. Bei einer anschließenden Durchsuchung im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurden mehr als 20 Gramm Kokain und mehr als 20 Gramm Cannabis in seiner Wohnung in Frankenthal aufgefunden und sichergestellt. Der 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Da der Beschuldigte unter laufender Bewährung steht und bereits wegen Betäubungsmitteldelikten rechtskräftig verurteilt wurde, erließ dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 15:51

    POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

    Bad Dürkheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am 21.01.2026, gegen 20:30 Uhr, gerieten ein 30-Jähriger und ein 51-Jähriger in einer gemeinsam bewohnten Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Der 30-Jährige griff den 51-Jährigen mit einem Messer an. Der 51-Jährige ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 15:22

    POL-PPRP: E-Roller gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (21.01.2026, 13 - 14 Uhr) stahlen Unbekannte in der Mühlaustraße einen schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi. Der Eigentümer hatte den Roller am Fahrradständer der dortigen Schule angeschlossen, konnte bei seiner Rückkehr jedoch nur noch das Schloss auffinden. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 15:20

    POL-PPRP: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (21.01.2026, ca. 8 Uhr - 10:30 Uhr) streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren einen in der Jakob-Binder-Straße/Ecke Carl Wuster Platz am Straßenrand geparkten Nissan Micra. An dem Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Da der Unfallverursacher davonfuhr ohne sich bei dem Eigentümer oder der Polizei zu melden, sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren