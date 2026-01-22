Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtiger nach Betäubungsmittelfund in Untersuchungshaft

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

In der Nacht zum Mittwoch (21.01.2026), gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte im Nordring in Frankenthal einen 52-Jährigen mit einem E-Scooter. Aus der der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handelt. Bei einer anschließenden Durchsuchung im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurden mehr als 20 Gramm Kokain und mehr als 20 Gramm Cannabis in seiner Wohnung in Frankenthal aufgefunden und sichergestellt. Der 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Da der Beschuldigte unter laufender Bewährung steht und bereits wegen Betäubungsmitteldelikten rechtskräftig verurteilt wurde, erließ dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

