PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei Einbrüche an der Landwehr - Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Landwehr;

Tatzeit: zwischen 31.12.2025, 21.00 Uhr, und 01.01.2026, 02.45 Uhr;

In der Silvesternacht kam es an der Straße Landwehr in Borken zu zwei Einbrüchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im ersten Fall verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstagabend, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 02.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Bewohner hatten es am Abend verlassen und stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass ein Außenstrahler am seitlichen Eingang abmontiert worden war. Zudem standen zwei Garagentore sowie eine Scheunentür offen. Weiterhin war eine Terrassentür im ersten Obergeschoss eingeschlagen. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räume durchwühlt. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Ein weiterer Einbruch an der Landwehr wurde am Neujahrstag festgestellt. Unbekannte Täter warfen dort ein Fenster eines zurzeit leerstehenden Gebäudes ein. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich keine Wertgegenstände in dem Gebäude.

Die Polizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang und bittet Zeugen, die in der Silvesternacht im Bereich Landwehr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:50

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Hubertusstraße; Unfallzeit: 01.01.2026, zwischen 20.00 Uhr und 21.45 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen parkte ein weißer Mercedes gegen 20.00 Uhr auf einem der Parkplätze zwischen Fahrbahn und Häusern. Das Fahrzeug war mit der Front zur Häuserreihe ausgerichtet. Als der Halter gegen 21.45 ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:37

    POL-BOR: Bahnhof-Reken - Einbruch in Einfamilienhaus

    Reken (ots) - Tatort: Bahnhof-Reken, Marienstraße; Tatzeit: 31.12.2025, zwischen 18.00 Uhr und 23.45 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Marienstraße in Bahnhof-Reken. Mittwochabend zwischen 18.00 Uhr und 23.45 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:30

    POL-BOR: Bahnhof-Reken - Einbruch in Verkaufsraum

    Reken (ots) - Tatort: Bahnhof-Reken, Gewerbering; Tatzeit: 31.12.2025, zwischen 02.10 Uhr und 02.15 Uhr; In der Nacht zu Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter zwischen 02.10 Uhr und 02.15 Uhr in den Verkaufsraum eines Unternehmens am Gewerbering in Bahnhof-Reken ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür und entwendeten Werkzeuge. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um drei männliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren