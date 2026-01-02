Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei Einbrüche an der Landwehr - Polizei sucht Zeugen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Landwehr;

Tatzeit: zwischen 31.12.2025, 21.00 Uhr, und 01.01.2026, 02.45 Uhr;

In der Silvesternacht kam es an der Straße Landwehr in Borken zu zwei Einbrüchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im ersten Fall verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstagabend, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 02.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Bewohner hatten es am Abend verlassen und stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass ein Außenstrahler am seitlichen Eingang abmontiert worden war. Zudem standen zwei Garagentore sowie eine Scheunentür offen. Weiterhin war eine Terrassentür im ersten Obergeschoss eingeschlagen. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Räume durchwühlt. Ob und was entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Ein weiterer Einbruch an der Landwehr wurde am Neujahrstag festgestellt. Unbekannte Täter warfen dort ein Fenster eines zurzeit leerstehenden Gebäudes ein. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich keine Wertgegenstände in dem Gebäude.

Die Polizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang und bittet Zeugen, die in der Silvesternacht im Bereich Landwehr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell