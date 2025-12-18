Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Rezeptfälschung erkannt

Zwischen Montag und Dienstag versuchte ein 18-Jähriger gefälschte Rezepte in Göppingen einzulösen.

In mindestens drei Apotheken versuchte der Mann zwischen Montag und Dienstag gefälschte Rezepte einzulösen. Bei der verschreibungspflichtigen Arznei handelte es sich um Abnehmspritzen. Der Mann wurde bei der vermeintlichen Abholung am Dienstag von Zivilkräften der Polizei vorläufig festgenommen. Der Apothekerin war bereits im Vorfeld die Fälschung aufgefallen, weshalb sie die Polizei informierte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Dabei fanden die Beamten weitere gefälschte Rezepte. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder freigelassen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Göppingen dauern an.

