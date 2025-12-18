Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Beim Abbiegen überholt

Am Mittwoch stießen bei Achstetten ein Auto und ein Transporter zusammen. Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro waren die Folgen.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war gegen 7.30 Uhr ein Lkw-Fahrer auf der Kreisstraße 7523 unterwegs. Der 34-Jährige war zuvor von einem Feldweg auf die Straße in Richtung Achstetten eingefahren. Der Fahrer des Klein-Lkw wollte unmittelbar nach der Brücke über einen Bach nach links abbiegen und die Fahrt auf einem Feldweg fortsetzen. Wie die Polizei weiter berichtet, soll von hinten ein 61-Jährige mit seinem Dacia herangefahren sein. Der Senior erkannte den VW und setzte zum Überholen an. Obwohl dies durch Verkehrszeichen verboten war. In der weiteren Folge stieß der Dacia in die linke Seite des langsam fahrenden und abbiegenden 3,5 Tonners. Bei dem heftigen Aufprall wurde der Dacia nach links von der Straße geschleudert, der Klein-Lkw kam auf der Straße zum Stehen. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den mutmaßlichen Unfallverursacher und die beiden Insassen im Klein-Lkw. Die Personen kamen vorsorglich in Kliniken. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf ca. 12.000 Euro, den am Dacia auf rund 15.000 Euro. Beide schrottreifen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Achstetten war mit 13 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Sie sperrten die Straße und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Gegen 9 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Hinweis der Polizei: "Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist", sagt die Straßenverkehrsordnung. Diese Übersicht ist bei dichtem Nebel nicht möglich. Wer trotzdem überholt, gefährdet sich und andere. Das kann zu Unfällen mit schweren Folgen führen. Die Polizei rät, lieber entspannt hinter dem Vordermann herzufahren. Damit alle sicher ankommen.

