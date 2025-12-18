PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto gestohlen
Von Dienstag auf Mittwoch klauten Unbekannte einen Kleinlaster in Heidenheim.

Ulm (ots)

Zwischen 19 Uhr und 8 Uhr stand der Mercedes in der Aufhausener Straße. Das Fahrzeug war wohl verschlossen. Auf welche Art und Weise der silberne Kleinlaster abtransportiert wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

