Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Die 73-jährige fuhr in der Weilerstraße. An der Kreuzung Carl-Schwenk-Straße bog sie mit ihrem VW Golf nach links ab. Von links kam eine 60-Jährige in ihrem VW und hatte Vorfahrt. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den beiden Autos ...

