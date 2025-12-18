Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht aufgepasst

Die Vorfahrt missachtete am Mittwoch eine 73-Jährige in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Die 73-jährige fuhr in der Weilerstraße. An der Kreuzung Carl-Schwenk-Straße bog sie mit ihrem VW Golf nach links ab. Von links kam eine 60-Jährige in ihrem VW und hatte Vorfahrt. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

