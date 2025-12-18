PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht aufgepasst
Die Vorfahrt missachtete am Mittwoch eine 73-Jährige in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Die 73-jährige fuhr in der Weilerstraße. An der Kreuzung Carl-Schwenk-Straße bog sie mit ihrem VW Golf nach links ab. Von links kam eine 60-Jährige in ihrem VW und hatte Vorfahrt. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2416099 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren