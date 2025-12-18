Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - 85-Jähriger schwer verletzt

Am Mittwoch passierte der Unfall in Wiblingen.

Ulm (ots)

Die 35-Jährige fuhr mit ihrem Mazda in der Donautalstraße in Richtung Wiblinger Allee. Im Bereich der dortigen Tankstelle wechselte sie vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Das blinken interpretierte ein 85-Jähriger auf seinem Elektro Rollstuhl wohl falsch und überquerte die Donautalstraße an einer Querungshilfe. Die Mazda-Fahrerin konnte nicht mehr halten und die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt der Senior schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

