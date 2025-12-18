Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Polizisten verletzt

Am Donnerstag leistete ein 23-Jähriger erheblichen Widerstand.

Kurz nach Mitternacht unterstützten Polizeibeamte den Rettungsdienst dabei den 23-Jährigen in eine Klinik zu bringen, da dieser sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Während der Fahrt wurde der Mann immer aggressiver und schaffte es in der Stuttgarter Straße aus dem Rettungswagen zu flüchten. Während dem Versuch den Mann wieder zurückzubringen, wehrte dieser sich massiv. Hierbei schlug er einem Polizeibeamten und einer Polizeibeamtin jeweils mit der Faust ins Gesicht. Beide verletzten sich hierbei leicht. Unter ehrblichen Widerstand und dem Hinzuziehen von zwei weiteren Streifen gelang es den 23-Jährigen festzunehmen und in die Klinik zu bringen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

