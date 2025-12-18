Polizeipräsidium Ulm

67-jähriger Tatverdächtiger nach Diebstählen in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

Am Sonntag (07.12.2025) gegen 12 Uhr parkte eine Frau ihr Auto in der Ehinger Straße in Erbach. Da sie nur kurz ihren Chevrolet verließ, ließ sie den Schlüssel in dem unverschlossenen Pkw stecken. Das beobachtet ein zunächst unbekannter Mann. Der nutzte die Gelegenheit und stahl das Auto.

Die Polizei Erbach nahm die Ermittlungen nach dem Täter auf. Anhand einer detaillierten Personenbeschreibung gelang es kurz darauf einen 67-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Mann im Verdacht steht, weitere Diebstähle, darunter auch ein Pkw-Diebstahl im Landkreis Ravensburg, begangen zu haben.

Am Montag (15.12.2025) gelang es einer Streife des Polizeireviers Ulm-West den Tatverdächtigen nach einem Tankbetrug in Amstetten vorläufig festzunehmen. Bei der Festnahme stellten die Beamten fest, dass der 67-Jährige mit einem gestohlenen VW Polo unterwegs war. Den soll er, den Erkenntnissen zufolge, am 09.12.2025 in Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg entwendet haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der polizeibekannte Verdächtige am Dienstag dem Haftrichter des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls von Kraftfahrzeugen sowie weiterer Delikte. Der 67-jährige Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm dauern an.

