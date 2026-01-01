Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - Einbruch in Verkaufsraum

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof-Reken, Gewerbering;

Tatzeit: 31.12.2025, zwischen 02.10 Uhr und 02.15 Uhr;

In der Nacht zu Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter zwischen 02.10 Uhr und 02.15 Uhr in den Verkaufsraum eines Unternehmens am Gewerbering in Bahnhof-Reken ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür und entwendeten Werkzeuge. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um drei männliche Personen, die dunkel gekleidet waren und graue Handschuhe trugen. Einer der Täter hatte ein rotes Tuch vor dem Mund. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell