POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch in Spielhalle
Gescher (ots)
Tatort: Gescher, Borkener Damm;
Tatzeit: 31.12.2025, zwischen 05.10 Uhr und 05.20 Uhr;
Widerrechtlich in eine Spielhalle eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gescher an der Straße Borkener Damm. Die Einbrecher versuchten sich in der Nacht zu Mittwoch, zwischen 05.10 Uhr und 05.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Die Unbekannten scheiterten und gelangten nicht in die Räumlichkeiten der Spielhalle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (sb)
