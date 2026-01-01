Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zigarettenautomat gesprengt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Am Lönsstadion;

Tatzeit: 01.01.2026, 00.55 Uhr;

Unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Donnerstag gegen 00.55 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Lönsstadion in Bocholt. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten die Unbekannten dabei bislang unbekannte Tatmittel ein. Beute machten sie nicht. Ein Zeuge beobachtete drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, die dunkel gekleidet waren und Regenjacken trugen. Die drei flüchteten in Richtung Hohenhorster Straße. Einer der Jugendlichen war auffällig kleiner als die beiden anderen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell