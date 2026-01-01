PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zigarettenautomat gesprengt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Am Lönsstadion;

Tatzeit: 01.01.2026, 00.55 Uhr;

Unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Donnerstag gegen 00.55 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Lönsstadion in Bocholt. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten die Unbekannten dabei bislang unbekannte Tatmittel ein. Beute machten sie nicht. Ein Zeuge beobachtete drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, die dunkel gekleidet waren und Regenjacken trugen. Die drei flüchteten in Richtung Hohenhorster Straße. Einer der Jugendlichen war auffällig kleiner als die beiden anderen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 11:07

    POL-BOR: Bocholt - Metalldiebe entwenden Teile eines Kupferrohres

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Biemenhorster Weg; Tatzeit: zwischen 29.12.2025, 12.00 Uhr und 30.12.2025, 13.00 Uhr; Unbekannte Täter hatten es in Bocholt auf Kupfer abgesehen. Sie entwendeten von einem Gotteshaus an der Straße Biemenhorster Weg Teile eines Fallrohres aus Kupfer. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag- und Freitagmittag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:06

    POL-BOR: Ahaus - Fallrohre entwendet

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Böcklerstraße; Tatzeit: zwischen 26.12.2025, 16.30 Uhr und 31.12.2025, 13.00 Uhr; Auf Metall abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Ahaus. Die Täter montierten mehrere Kupferfallrohre von einer Lagerhalle an der Böcklerstraße ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:05

    POL-BOR: Kreis Borken - Bilanz zum Jahreswechsel

    Kreis Borken (ots) - Die Silvesternacht verlief aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig. Im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel kam es kreisweit zu insgesamt 51 Einsätzen. Diese verteilten sich wie folgt: Ahaus (15), Bocholt (11), Borken (13) und Gronau (12). In Gronau sprachen die Einsatzkräfte einen Platzverweis aus. In vier Fällen wurden Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet. Ebenfalls in Gronau kam es in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren