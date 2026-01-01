Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Bilanz zum Jahreswechsel

Kreis Borken (ots)

Die Silvesternacht verlief aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig. Im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel kam es kreisweit zu insgesamt 51 Einsätzen. Diese verteilten sich wie folgt: Ahaus (15), Bocholt (11), Borken (13) und Gronau (12). In Gronau sprachen die Einsatzkräfte einen Platzverweis aus. In vier Fällen wurden Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet. Ebenfalls in Gronau kam es in zwei Fällen zu Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte. In drei Fällen wurden Personen zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Die Ergebnisse der Verkehrskontrollen stehen noch aus, da entsprechende Kontrollen auch im Laufe des Tages durchgeführt werden.

Zu einzelnen Delikten werden gesonderte Pressemeldungen gefertigt. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell