Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Erstmeldung: Brand eines Einfamilienhauses

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wessum, Hamalandstraße;

Tatzeit: 01.01.2026, 08.50 Uhr;

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 08.50 Uhr an der Hamalandstraße in Ahaus-Wessum aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Bei dem Brand kam eine Person ums Leben. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es wird nachberichtet. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

