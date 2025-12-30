PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebstahl einer Geldbörse aus Einkaufskorb - Polizei sucht Zeugen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Haaksbergener Straße;

Tatzeit: 30.12.2025, 10.00 Uhr;

Ein Portemonnaie entwendet hat ein unbekannter Täter an der Haaksbergener Straße in Alstätte. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte gegen 10:00 Uhr in der Filiale eines Discounters. Während ihres Einkaufs führte sie ihre Geldbörse in einem seitlichen Fach ihres Einkaufskorbes mit, welches mit einem Reißverschluss verschlossen war. Als sie sich an der Kasse befand und ihre Einkäufe auf das Kassenband legte, stellte sie fest, dass der Reißverschluss geöffnet und ihre Geldbörse entwendet worden war. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Eine umgehend durchgeführte Nachschau in der Filiale verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, die sich zum genannten Zeitpunkt in der Filiale des Discounters in Ahaus-Alstätte aufgehalten haben und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Geldbörse geben können, sich bei der Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 13:45

    POL-BOR: Heek - Verkehrsunfallflucht auf Firmenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Heek (ots) - Unfallort: Heek, Averbeck; Unfallzeit: 24.12.2025, zwischen 07.00 Uhr und 13.30 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer am vergangenen Mittwoch am Averbeck in Heek. Er hinterließ einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 13:44

    POL-BOR: Reken - Einbruch in Wohnhaus

    Reken (ots) - Tatort: Reken, Kerkenberg; Tatzeit: 29.12.2025, zwischen 08.45 Uhr und 16.15 Uhr; In ein Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Montag in Reken. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt am Kerkenberg. Im Inneren durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Die Unbekannten entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das zuständige ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 15:34

    POL-BOR: Velen - Verdacht auf Giftköder: Hund verstirbt nach Spaziergang

    Velen (ots) - Tatort: Velen, Nordick/Deel; Tatzeit: 28.12.2025, 20.30 Uhr; Am Montag wurde der Polizei ein mutmaßlicher Giftköder-Vorfall angezeigt. Eine Hundehalterin aus Heiden war am Abend mit ihrem Hund in der Nähe des Velener Baggersees spazieren, als das Tier plötzlich etwas vom Boden aufnahm und verschluckte. Kurz darauf zeigte der Hund schwere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren