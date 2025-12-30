Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebstahl einer Geldbörse aus Einkaufskorb - Polizei sucht Zeugen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Haaksbergener Straße;

Tatzeit: 30.12.2025, 10.00 Uhr;

Ein Portemonnaie entwendet hat ein unbekannter Täter an der Haaksbergener Straße in Alstätte. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Geschädigte gegen 10:00 Uhr in der Filiale eines Discounters. Während ihres Einkaufs führte sie ihre Geldbörse in einem seitlichen Fach ihres Einkaufskorbes mit, welches mit einem Reißverschluss verschlossen war. Als sie sich an der Kasse befand und ihre Einkäufe auf das Kassenband legte, stellte sie fest, dass der Reißverschluss geöffnet und ihre Geldbörse entwendet worden war. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Eine umgehend durchgeführte Nachschau in der Filiale verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, die sich zum genannten Zeitpunkt in der Filiale des Discounters in Ahaus-Alstätte aufgehalten haben und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Geldbörse geben können, sich bei der Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell