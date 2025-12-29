Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Verdacht auf Giftköder: Hund verstirbt nach Spaziergang

Velen (ots)

Tatort: Velen, Nordick/Deel;

Tatzeit: 28.12.2025, 20.30 Uhr;

Am Montag wurde der Polizei ein mutmaßlicher Giftköder-Vorfall angezeigt. Eine Hundehalterin aus Heiden war am Abend mit ihrem Hund in der Nähe des Velener Baggersees spazieren, als das Tier plötzlich etwas vom Boden aufnahm und verschluckte. Kurz darauf zeigte der Hund schwere gesundheitliche Symptome. Bereits nach wenigen Minuten traten neurologische Ausfallerscheinungen sowie Durchfall auf. Trotz sofortiger tierärztlicher Behandlung konnte dem Hund nicht mehr geholfen werden; er verstarb kurze Zeit später. Angaben zur Art oder zum Aussehen des möglicherweise aufgenommenen Köders liegen derzeit nicht vor. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang ebenfalls nicht. Bereits Mitte November war der Polizei ein ähnlicher Vorfall angezeigt worden. Damals verendete ein Hund, nachdem er im Bereich der Waldvelener Straße in Velen etwas vom Boden aufgenommen hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Vorfällen.

Warnhinweis an Hundehalterinnen und Hundehalter: Die Polizei warnt dringend davor, Hunde unbeaufsichtigt fressen zu lassen. Halterinnen und Halter werden gebeten, ihre Tiere beim Spaziergang besonders aufmerksam zu beobachten und möglichst an der Leine zu führen. Sollte ein Hund etwas Unbekanntes aufnehmen oder plötzlich Krankheitssymptome zeigen, ist unverzüglich eine Tierarztpraxis aufzusuchen.

Verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu möglichen ausgelegten Ködern nimmt die Polizei Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell