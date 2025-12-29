PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei setzt auf verstärkte Präsenz zum Jahreswechsel

Kreis Borken (ots)

Mehr Präsenz für einen sicheren Jahreswechsel

Unbeschwert und sicher ins neue Jahr starten - das wünscht die Kreispolizeibehörde Borken allen Menschen im Kreisgebiet. Um die Sicherheit zu erhöhen, setzt die Polizei auch in diesem Jahr rund um Silvester und Neujahr auf eine verstärkte Präsenz.

Verkehrssicherheit im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Wer alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug führt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Bereits geringe Mengen Alkohol oder Drogen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen. Wer durch unsicheres Fahrverhalten oder einen Verkehrsunfall auffällt, muss bereits ab 0,3 Promille mit erheblichen Konsequenzen bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Auch am Neujahrstag ist Vorsicht geboten, der Körper benötigt Zeit, um Alkohol abzubauen

Die Polizei wird an Silvester und Neujahr im gesamten Kreis Borken Verkehrskontrollen durchführen. Beim zurückliegenden Jahreswechsel überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 194 Fahrzeugführer. Trotz insgesamt verantwortungsbewussten Verhaltens kam es dabei zu einer Handvoll Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol- und Drogenkonsum.

Verantwortungsvoller Umgang mit Feuerwerk

Darüber hinaus appelliert die Kreispolizeibehörde Borken an alle Bürgerinnen und Bürger, beim Umgang mit Feuerwerkskörpern umsichtig und verantwortungsvoll zu handeln. Feuerwerk sollte nur in geeigneter Umgebung gezündet werden. Ausreichende Sicherheitsabstände sowie Rücksichtnahme auf andere Menschen, Tiere und Sachwerte sind dabei unerlässlich. Wer Alkohol oder andere berauschende Mittel konsumiert hat, sollte auf das Abbrennen von Feuerwerk verzichten.

Die Kreispolizeibehörde Borken wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesundes, fröhliches und sicheres neues Jahr 2026. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:35

    POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

    Kreis Borken (ots) - Mit 1,94 Promille war der Fahrer eines Pkw in Groß-Reken unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, das Fahrzeug im Frontbereich vollständig zerstört. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu. In der vergangenen Woche ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:34

    POL-BOR: Vreden - Einbruch in Spielhalle

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Domhof; Tatzeit: 29.12.2025, 02.33 Uhr; In eine Spielhalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Domhof in Vreden. Die Einbrecher öffneten in der Montagnacht gegen 02.33 Uhr gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere der Räumlichkeiten. Dort brachen sie Spielautomaten auf und entnahmen die Geldkassetten. Genaue Angaben zur möglichen Tatbeute liegen noch nicht ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:34

    POL-BOR: Bocholt - Drei Pkw angegangen / Tatbeute gemacht

    Bocholt (ots) - Tatorte: Bocholt, Lennestraße, Schwartzstraße, Lübecker Straße; Tatzeit: zwischen 27.12.2025, 20.00 Uhr und 28.12.2025, 13.45 Uhr; Die Fensterscheibe eines weißen Skoda Rapid beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Das Auto parkte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an der Lennestraße. Der Einbrecher beschädigte die hintere rechte Scheibe und entwendete private Gegenstände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren