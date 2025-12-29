PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Versuchter Einbruch in Firmengebäude an der Industriestraße

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Industriestraße;

Tatzeit: 29.12.2025, 04.50 Uhr;

Am Montag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem versuchten Einbruch in ein Firmengebäude an der Industriestraße in Isselburg. An einer Glasschiebetür an der Vorderseite des Gebäudes sowie an der Haupteingangstür wurden Markierungen im Bereich der Türschlösser festgestellt. Zudem wiesen eine weitere Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes, welche sich hinter einem zur Tatzeit verschlossenen Hofeingangstor befindet, deutliche Hebelspuren auf. Nach bisherigem Kenntnisstand gelang es den unbekannten Tätern nicht, in das Gebäude einzudringen. Es wurde nichts entwendet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Industriestraße in Isselburg beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

