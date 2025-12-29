Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Von vier Fahrzeugen Reifen demontiert und entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Von-Braun-Straße;

Tatzeit: zwischen 28.12.2025, 16.30 Uhr und 29.12.2025, 06.30 Uhr;

Die Reifen von vier Fahrzeugen demontiert und entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag in Ahaus. Die angegriffenen Autos standen auf einem umzäunten Gelände an der Von-Braun-Straße. Die Täter öffneten gewaltsam den Zaun und gelangten so auf das Betriebsgelände. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hoben die Unbekannten die Autos an und setzten diese auf Steine, um anschließend die Reifen zu entwenden. Die Höhe des Gesamtschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zeugen können sich beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell